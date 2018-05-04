Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художника, скульптора и лауреата Государственной премии РФ Михаила Шемякина с 75-летием, назвав его человеком самобытного таланта и огромной созидательной энергии, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Человек яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии – Вы никогда не шли легкими, проторенными дорогами, а выбрали свой путь, достойный настоящего мастера", — отметил президент в послании.

Также Путин подчеркнул, что широта интересов и тонкое чувство эпохи позволяют Шемякину оставаться одним из наиболее востребованных художников современности.

Михаил Шемякин — народный художник Кабардино-Балкарии, народный художник Республики Адыгея. Обладатель почетной докторской степени Университета Сан-Франциско (1984), Академии искусств Европы (1987), Российского государственного гуманитарного университета и Университета Кабардино-Балкарской республики (1996), член Нью-йоркской академии наук. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1993 года. В 2009 году Шемякин был награжден российским орденом Дружбы.

Удостоен ордена Рыцаря искусств и литературы министерства культуры Франции (1994). Награжден золотой медалью Российской академии художеств "Достойному" (1998). Лауреат премий "Петрополь" (2001), "Золотой софит" (2001) и "Золотая маска" (2002). В 2009 году ему вручили Всероссийскую премию Людвига Нобеля.