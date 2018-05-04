Внук писателя Шолохова прокомментировал перенос вручения Нобелевской премии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Перенос вручения Нобелевской премии по литературе на фоне скандала в Шведской академии никак не повлияет на репутацию и авторитет будущих лауреатов, однако они пострадают морально, так как готовились к церемонии в 2018 году, считает внук писателя Михаила Шолохова, член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, заявила в пятницу о своем решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год. Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.

"На самих участников, безусловно, это повлияет, прежде всего, морально, потому что очевидно, что люди, которые становятся лауреатами Нобелевской премии, в подавляющем большинстве случаев этого, безусловно, заслуживают. Я не думаю, что это может повлиять на их репутацию и авторитет, поскольку обычно это люди более чем уважаемые и имеющие этот авторитет уже давно вне зависимости от самой премии, а репутация академии, на мой взгляд, действительно здорово подмочена за последние даже, я бы сказал, десятилетия уже", — сказал РИА Новости Шолохов.

По его мнению, за последние десятилетия Нобелевская премия стала политизированной и коммерциализированной. Шолохов пояснил, что после того, как в 80-х годах было принято решение о возможности использования на рынке вклада шведского ученого Альфреда Нобеля, с процента которого вручалась премия, денежное вознаграждение стало более чем серьезное.

"Вот это, по-моему, сыграло не только положительную, но и в какой-то степени отрицательную роль. До этого момента Нобелевская премия – это была Нобелевская премия, сейчас она получила интерес уже как серьезная материальная история", — добавил парламентарий.