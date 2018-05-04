Внук писателя Шолохова прокомментировал перенос вручения Нобелевской премии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Перенос вручения Нобелевской премии по литературе на фоне скандала в Шведской академии никак не повлияет на репутацию и авторитет будущих лауреатов, однако они пострадают морально, так как готовились к церемонии в 2018 году, считает внук писателя Михаила Шолохова, член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
"На самих участников, безусловно, это повлияет, прежде всего, морально, потому что очевидно, что люди, которые становятся лауреатами Нобелевской премии, в подавляющем большинстве случаев этого, безусловно, заслуживают. Я не думаю, что это может повлиять на их репутацию и авторитет, поскольку обычно это люди более чем уважаемые и имеющие этот авторитет уже давно вне зависимости от самой премии, а репутация академии, на мой взгляд, действительно здорово подмочена за последние даже, я бы сказал, десятилетия уже", — сказал РИА Новости Шолохов.
По его мнению, за последние десятилетия Нобелевская премия стала политизированной и коммерциализированной. Шолохов пояснил, что после того, как в 80-х годах было принято решение о возможности использования на рынке вклада шведского ученого Альфреда Нобеля, с процента которого вручалась премия, денежное вознаграждение стало более чем серьезное.
"Вот это, по-моему, сыграло не только положительную, но и в какой-то степени отрицательную роль. До этого момента Нобелевская премия – это была Нобелевская премия, сейчас она получила интерес уже как серьезная материальная история", — добавил парламентарий.