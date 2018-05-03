Минкультуры предложило согласовать дату выхода "Распрекрасного принца"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минкультуры РФ не предлагает кинопрокатной компании "Вольга" переносить дату проката американского мультфильма "Распрекрасный принц" в связи выходом российского анимационного фильма "Садко", а согласовать даты выхода картин с компанией "СТВ", чтобы они не совпадали, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, согласно письму, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, Минкультуры предложило кинопрокатной компании Вольга перенести дату проката анимационного фильма "Распрекрасный принц" с 24 мая на 28 июня из-за выхода в конце мая российского мультфильма "Садко" компании "СТВ".

"В связи с многочисленными запросами сообщаем, что Минкультуры России не предлагало перенести релиз фильма "Распрекрасный принц". Ведомство уведомило компанию "Вольгафильм" о необходимости проведения переговоров с компанией "СТВ" (которая планирует премьеру анимационного фильма "Садко" также на 24 мая) о согласовании очередности выхода фильмов в прокат на территории РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что письмо действительно было направлено на имя генерального директора "Вольгафильм" Сергея Спиридонова. О принятом решении относительно новых планируемых дат релизов "Садко" и "Распрекрасного принца" Минкультуры, в соответствии с действующим законодательством, должно быть уведомлено в течение 15 рабочих дней.

"При этом необходимо отметить, что изначально компанией "Вольгафильм" в качестве даты релиза картины "Распрекрасный принц" было указано 10 мая 2018 года. Эта дата была скорректирована во время подачи документов на получение прокатного удостоверения (18 апреля 2018 года)", — уточнили в пресс-службе.

На данный момент ответа от компании "Вольга" в ведомстве не получили, добавили в Минкультуры.