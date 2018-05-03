Большой театр кукол из Санкт-Петербурга выступит в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Пять спектаклей Санкт-Петербургского Большого театра кукол будут показаны в Нижнем Новгороде в ходе гастролей в мае, сообщает пресс-служба Нижегородского кукольного театра.

Гастроли Санкт-Петербургского Большого театра кукол впервые состоятся в Нижнем Новгороде, на площадке Нижегородского государственного академического театра кукол с 11 по 15 мая.

"В рамках гастролей Большого театра кукол в Нижнем Новгороде будут показаны пять спектаклей для детей и взрослых. Это "Рикки-Тикки-Тави" Редьярда Киплинга, "Бармалей" Корнея Чуковского, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери и "Холстомер" Льва Толстого", — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского кукольного театра.

Все названные спектакли — участники и лауреаты различных международных и российских театральных фестивалей, лауреаты высших театральных премий, подчеркивается в сообщении.

Гастроли Санкт-Петербургского Большого театра кукол организованы в рамках программы "Большие гастроли — 2018", направленной на формирование единого культурного пространства России. Она представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных и театров кукол страны, таких как — Большой и Малый театры, МХАТ им. А.Чехова, Театр Вахтангова, РАМТ, Театр Наций, "Новая опера", "Современник" и многих других, с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом спектакля. География программы охватывает всю Россию — с 2018 года в неё вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.