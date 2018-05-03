Урин рассказал о большом интересе зарубежных стран к балету "Нуреев"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Балет Кирилла Серебренникова "Нуреев" востребован зарубежными компаниями, предложения о гастролях рассматриваются, но вывезти спектакль очень дорого, сообщил журналистам в четверг гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Он уточнил, что потребуется как минимум 6 фур, чтобы вывезти декорации к балету, что тоже составляет серьезную строку финансовых затрат.
Премьера балета "Нуреев" в хореографии Юрия Посохова, режиссуре Кирилла Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого состоялась 9 декабря 2017 года на Исторической сцене Большого театра.