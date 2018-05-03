Урин рассказал о большом интересе зарубежных стран к балету "Нуреев"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Балет Кирилла Серебренникова "Нуреев" востребован зарубежными компаниями, предложения о гастролях рассматриваются, но вывезти спектакль очень дорого, сообщил журналистам в четверг гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Такие предложения есть, они рассматриваются. Но нужно понимать, если сегодня балетная труппа Большого театра выезжает на гастроли, то это до 240 человек. Если поедет "Нуреев" — то это на 120 человек больше. Это серьезные экономические, финансовые вопросы", — сказал Урин.

Он уточнил, что потребуется как минимум 6 фур, чтобы вывезти декорации к балету, что тоже составляет серьезную строку финансовых затрат.

Премьера балета "Нуреев" в хореографии Юрия Посохова, режиссуре Кирилла Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого состоялась 9 декабря 2017 года на Исторической сцене Большого театра.