Джигарханян постепенно возвращается к работе, сообщили в театре

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Актер и режиссер Армен Джигарханян постепенно возвращается к работе в своем театре, рассказал РИА Новости представитель по связям с общественностью и СМИ Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

"Вчера он на несколько часов приехал в театр и сегодня должен приехать, но я еще с ним не созванивался", — сказал Дьяченко.

По его словам, Джигарханян не может жить без театра, и как только ему становится немного лучше, он "сбегает" из больницы, чтобы продолжить работу.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Его друг Артур Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное.