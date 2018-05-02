Кинопремьеры недели: новые "Мстители" и "Остров собак" Уэса Андерсона

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главная битва супергероев со вселенским злом в картине "Мстители: Война бесконечности", анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона "Остров собак" о спасении домашних любимцев, оказавшихся в изоляции из-за страшной эпидемии, и триллер о нежелании стареть "Тело" Норберта Кайля выходят в широкий российский прокат на этой неделе.
Мстители: Война бесконечности
Картина "Мстители: Война бесконечности" объединит легендарных супергероев — Тони Старка, Тора, Халка, Капитана Америку, Черную вдову, Доктора Стрэнджа и других участников невероятных событий, которые успели полюбиться зрителям и благодаря многочисленным сольным проектам. Им предстоит сразиться с главным злодеем, обладающим разрушительной силой — могущественным Таносом. Он планирует захватить власть надо всей вселенной, но для этого ему потребуются Камни бесконечности. Мстители вновь объединяются для того, чтобы спасти миры от неминуемой гибели. Роли в фильме исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Пол Беттани, Бенедикт Камбербэтч и другие.
"Это история, которая охватывает всю вселенную Marvel, и она несет одну общую проблематику, в которой мы пытаемся разобраться — чего стоит герою быть героем в мире, где не существует легких решений? Я считаю, что зрителям еще не доводилось видеть что-либо с таким уровнем напряжения, риска, глобальности и сюжетной непредсказуемости в нашей киновселенной", — рассказал режиссер проекта Джо Руссо. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 7,5 балла из 10.
Остров собак
"В фокусе внимания Андерсона оказывается война, возмездие, понятия национальности и национализма, культуры, изоляционизма и индивидуализма, а его героями становятся кукольные собаки. Это единственный в своем роде режиссер, и нам очень повезло, что он у нас есть. "Остров собак" грандиозен", — считает рецендент ABC Radio СиДжей Джонсон. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составил 8,1 балла из 10.
Тело
"Сюжет фильма очень силен, взаимосвязь между возрастом, красотой, болью, идентичностью и социальным статусом подмечена прекрасно", — считает критик издания Eye for Film Дженни Кермод. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составил 6,5 балла из 10.