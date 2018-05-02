РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры недели: новые "Мстители" и "Остров собак" Уэса Андерсона

13:5702.05.2018
(обновлено: 13:59 02.05.2018)
080
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска кинотеатра. Архивное фотоВывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главная битва супергероев со вселенским злом в картине "Мстители: Война бесконечности", анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона "Остров собак" о спасении домашних любимцев, оказавшихся в изоляции из-за страшной эпидемии, и триллер о нежелании стареть "Тело" Норберта Кайля выходят в широкий российский прокат на этой неделе.

Мстители: Война бесконечности

Кадр из фильма Мстители: война бесконечности
© Marvel Studios Inc. (2018)
Мировые кассовые сборы "Мстителей" установили рекорд
Третья часть франшизы "Мстители", режиссерами которой выступили Энтони и Джо Руссо, выходит на экраны спустя три года после рекордной "Эры Альтрона", вошедшей в десятку самых кассовых фильмов в истории. Долгожданное продолжение супергеройской саги своим появлением также отмечает десятилетие с момента основания киновселенной Marvel, увидевшей свет одновременно с выходом "Железного человека" в 2008 году.

Картина "Мстители: Война бесконечности" объединит легендарных супергероев — Тони Старка, Тора, Халка, Капитана Америку, Черную вдову, Доктора Стрэнджа и других участников невероятных событий, которые успели полюбиться зрителям и благодаря многочисленным сольным проектам. Им предстоит сразиться с главным злодеем, обладающим разрушительной силой — могущественным Таносом. Он планирует захватить власть надо всей вселенной, но для этого ему потребуются Камни бесконечности. Мстители вновь объединяются для того, чтобы спасти миры от неминуемой гибели. Роли в фильме исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Пол Беттани, Бенедикт Камбербэтч и другие.

"Это история, которая охватывает всю вселенную Marvel, и она несет одну общую проблематику, в которой мы пытаемся разобраться — чего стоит герою быть героем в мире, где не существует легких решений? Я считаю, что зрителям еще не доводилось видеть что-либо с таким уровнем напряжения, риска, глобальности и сюжетной непредсказуемости в нашей киновселенной", — рассказал режиссер проекта Джо Руссо. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 7,5 балла из 10.

© Marvel Studios Inc.Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности"
© Marvel Studios Inc.
Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности"

Остров собак

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Франшизы и супергерои: самые ожидаемые фильмы 2018 года
Международная премьера мультфильма американского режиссера Уэса Андерсона "Остров собак" состоялась в рамках Берлинале нынешнего года. Впервые в истории смотра его открыл не художественный, а анимационный фильм, который в течение всего фестиваля оставался главным фаворитом экспертов. Картина рассказывает историю 12-летного Атари Кобаяси, который служит охранником продажного градоначальника. После того как власти города Мегасаки решают изгнать всех животных на свалку, Атари в одиночку пускается на поиски своего друга и пса Спотса. Голоса героям фильма подарили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон и Тильда Суинтон. В итоге Андерсон получил "Серебряного медведя" за режиссуру.

"В фокусе внимания Андерсона оказывается война, возмездие, понятия национальности и национализма, культуры, изоляционизма и индивидуализма, а его героями становятся кукольные собаки. Это единственный в своем роде режиссер, и нам очень повезло, что он у нас есть. "Остров собак" грандиозен", — считает рецендент ABC Radio СиДжей Джонсон. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составил 8,1 балла из 10.

© 20th Century Fox AnimationКадр из фильма "Остров собак"
© 20th Century Fox Animation
Кадр из фильма "Остров собак"

Тело

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
Российское кино взломало голливудские правила
Главной героиней дебютного триллера немецкого режиссера Норберта Кайля "Тело" становится молодая женщина Кира, которая страдает от загадочной болезни — ее кожа быстро стареет, высыхает и осыпается. Врачи из престижной клиники не в силах помочь необычной пациентке, а разрушение, тем временем, стремительно прогрессирует. Отчаяние подсказывает Кире опасное решение — она начинает заменять собственную кожу чужой. Роли в фильме исполнили Ребекка Форсайт, Люси Арон, Барбара Крэмптон и другие.

"Сюжет фильма очень силен, взаимосвязь между возрастом, красотой, болью, идентичностью и социальным статусом подмечена прекрасно", — считает критик издания Eye for Film Дженни Кермод. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составил 6,5 балла из 10.

© Eberhard Müller FilmproduktionПостер к фильму "Тело" Норберта Кайля
© Eberhard Müller Filmproduktion
Постер к фильму "Тело" Норберта Кайля
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена