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Культура

Хабенский: в США поймут "Собибор" — это понятная всем человеческая история

08:4902.05.2018
(обновлено: 08:58 02.05.2018)
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© Cinema Production (2018) Кадр из фильма СобиборКадр из фильма Собибор
© Cinema Production (2018)

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Премьера фильма "Собибор", посвященного восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, прошла во вторник в российском посольстве в Вашингтоне. На показ картины были приглашены представители госдепартамента США, дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций.

Перед премьерой актер и режиссер фильма Константин Хабенский рассказал журналистам о степени его исторической достоверности, а также о том, почему он должен быть понятен зрителям в любой стране.

Человеческая история

Хабенский отметил, что турне в поддержку картины довольно символично: оно стартовало 23 апреля в Варшаве (события, описанные в фильме, происходили в Польше), а завершится 9 мая в Берлине. По его словам, в этот маршрут удалось включить и США, где проживают многие выходцы из СССР, России и стран СНГ.

Кадр из фильма Собибор
© Cinema Production (2018)
Память о Второй мировой как моральный и политический водораздел

Рассуждая о том, поймут ли картину американские зрители, которые в основном немного знают о событиях Второй мировой войны в Европе, режиссер выразил уверенность, что так и будет, поскольку фильм представляет собой "человеческую историю".

"У меня есть ощущение, что человеческую историю на любом языке можно понять. Там ничего объяснять не надо: либо ты видишь, сочувствуешь и участвуешь, либо ты сидишь и ешь попкорн. Мне кажется, наша история — это первый вариант. Это проверено на разных языковых группах. Фильм направлен на людей, которые не разучились чувствовать и не разучились сопереживать. Эти качества в себе сейчас важно сохранять, особенно с учетом последнего времени", — сказал Хабенский.

Он выразил надежду, что фильм будет "долго колесить по России и по всему миру", и согласился с мнением, что картину нельзя назвать чисто российской.

"У нас большая европейская команда. И это тоже плюс, это придало особую честность и колорит всей этой истории", — сказал режиссер.

Историческая достоверность

Говоря об исторической достоверности фильма, Хабенский отметил, что воспоминания выживших участников событий тех лет "глубокие, честные, но во многом они разнятся по датам и цифрам".

Режиссер, актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хабенский рассказал, с какой целью создавал фильм "Собибор"

"Поэтому мы решили оттолкнуться от того, что в такой-то день, такого-то года в таком-то месте было совершено восстание и массовый побег, бунт, исход людей из лагеря. Это исторический факт, который пытались скрыть и немецкое командование, и советское командование, но который скрыть не удалось благодаря воспоминаниям этих узников. Далее это все, скорее, наш художественный вымысел, наши размышления, надеюсь, честные, на тему того, как это могло произойти", — сказал автор картины.

"Если историки начнут вносить художественную составляющую, то это немножко запутает всех. А если художники начнут размышлять с точки зрения историков, то это будет скучно и невыносимо", — добавил Хабенский.

При этом он признался, что у него не было личной истории, связанной с войной и его семьей, и поэтому он мог "в своих размышлениях не сильно быть привязанным к чему-то", что пошло на пользу при создании картины.

Режиссер также выразил уверенность, что фильмы про эту эпоху будут сниматься и дальше, поскольку "тема войны, Второй мировой, Великой Отечественной, лагерей, в том числе ГУЛАГа, она еще больна".

Хабенский рассказал, что еще до выхода картины на экраны столкнулся с обвинениями в искажении истории. "Были уже такие господа и товарищи, которые попытались до просмотра фильма обвинить — после просмотра фильма все вопросы были сняты", — сказал он.

Московская премьера фильма "Собибор"
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСъемочная группа фильма "Собибор": актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, Мария Кожевникова, Филипп Рейнхардт, продюсер Глеб Фетисов и режиссер Константин Хабенский.Актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, продюсер Глеб Фетисов, режиссер и актер Константин Хабенский, Мария Кожевникова и Филипп Рейнхардт на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Съемочная группа фильма "Собибор": актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, Мария Кожевникова, Филипп Рейнхардт, продюсер Глеб Фетисов и режиссер Константин Хабенский.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКонстантин Хабенский на премьере.Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Константин Хабенский на премьере.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская телеведущая, журналист, актриса Марина Ким и актриса Мария Кожевникова.Российская телеведущая, журналист, актриса Марина Ким и актриса Мария Кожевникова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская телеведущая, журналист, актриса Марина Ким и актриса Мария Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНемецкий актер Филипп Рейнхардт и австрийский актер Вольфганг Черны.Немецкий актер Филипп Рейнхардт и австрийский актер Вольфганг Черны на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Немецкий актер Филипп Рейнхардт и австрийский актер Вольфганг Черны.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Анна Банщикова.Актриса Анна Банщикова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анна Банщикова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский.Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский режиссер и актер Константин Хабенский.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМузыкант и режиссер Леонид Агутин.Музыкант и режиссер Леонид Агутин на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант и режиссер Леонид Агутин.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Анна Меликян.Режиссер Анна Меликян на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Анна Меликян.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Диана Арбенина.Певица Диана Арбенина на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Диана Арбенина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссёр Тимур Бекмамбетов.Режиссёр Тимур Бекмамбетов на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссёр Тимур Бекмамбетов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКонстантин Хабенский, Леонид Ярмольник и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма "Собибор".Российский режиссер и актер Константин Хабенский, актер Леонид Ярмольник (справа) и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Константин Хабенский, Леонид Ярмольник и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма "Собибор".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ирина Безрукова.Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ирина Безрукова.
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Собибор и фильм о нем

Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.

Кадр из фильма Собибор
© Фото : Cinema Production
Все плакали: в Ростове-на-Дону прошла премьера "Собибора"

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина выйдет 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине.

Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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