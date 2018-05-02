Рената Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Актриса Рената Литвинова сообщила о смерти коллеги Елены Величко.

Литвинова выложила фотографию актрисы в своем Instagram , где выразила соболезнования.

"Леночка Величко — прощай… актриса театра мимики и жеста, прообраз Яи (персонажа. — Прим. ред.) из моей повести "Обладать и принадлежать", по которой Валерий Тодоровский снял фильм "Страна глухих", — написала она.

Картина "Страна глухих" была снята в 1997 году. Роль глухой танцовщицы ночного клуба Яи исполнила Дина Корзун, однако, по словам Литвиновой, прообразом героини стала Величко.