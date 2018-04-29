В Лондоне поставят пьесу по мотивам книги о Литвиненко, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Британский драматург и сценарист Люси Преббл поставит на сцене лондонского театра Old Vic пьесу по мотивам книги, посвященной отравлению в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, сообщает газета Observer.

Пьеса будет основана на книге бывшего корреспондента газеты Guardian в Москве Люка Хардинга "Очень дорогой яд", вышедшей в продажу в 2016 году. Как ожидается, о премьере постановки Преббл, получившей то же название, что и книга, театр официально объявит на будущей неделе.

"После прочтения книги Люка у меня появилось такое зудящее, возбуждающее и раздражающе определенное ощущение, что я совершенно точно сделаю театральную работу по мотивам этой истории, она так похожа на историю нашего времени", — сказала драматург в интервью изданию.

Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.