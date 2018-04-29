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Культура

Не майтесь: чем заняться в длинные выходные, если остались в городе

08:0029.04.2018
(обновлено: 09:50 29.04.2018)
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© Depositphotos / GolyakДевушки гуляют в паркеДевушки гуляют в парке
© Depositphotos / Golyak

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Длинные выходные можно интересно провести не только на даче и в поездках. По данным опросов, почти 40% россиян в грядущие майские праздники останутся дома. РИА Новости изучило самые любопытные варианты городских развлечений в эти дни.

Ешь, молись, пей за науку

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. 2016 год
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. 2016 год

Поиграть в ДНК-оригами и узнать, как выжить на Марсе, можно не только в стерильной лаборатории, уверяют организаторы фестиваля Science Bar Hopping (буквальный перевод — "Научное хождение по барам"). Они постараются доказать, что наука — это не "безопасное и скучное дело", а "настоящий рок-н-ролл". Все происходит в питейных заведениях бывшего завода "Красный Октябрь". Билет можно обменять на напиток в любом из баров, где читают лекции.

Тем, кто предпочитает выпивке закуску, стоит заглянуть в парк Горького. Там на площадке "Лебединого озера" откроется гастрономический фестиваль Food Market 8oz. Первая крупная в этом сезоне фуд-ярмарка под открытым небом объединит лучшие московские проекты: от авторской до национальной кухни разных стран.

Экофестиваль Воспетая степь открыл турсезон в Ростовской области
© Фото : Фото предоставлены управлением информационной политики Ростовской области
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Посетителям предложат традиционное гавайское блюдо из сырой рыбы — поке, вегетарианские хот-доги, израильскую уличную еду и другие необычные блюда и деликатесы. "Праздник живота" сопровождается живой музыкой.

Меломанам и любителям астрономии — прямая дорога в Кафедральный собор святых Петра и Павла на концерт "Музыка Вселенной. Видеоинсталляция: Вселенная глазами телескопа Hubble". Под музыку Баха и Арво Пярта зрители увидят на сводах старинного собора проекции глубин космоса, запечатленные орбитальным телескопом.

В театр с котом

Для тех, кто не желает расставаться с домашним питомцем даже во время светских выходов, идеальное решение — просмотр спектакля "=ё32ешг2шь". Пьесу, написанную котом Валерой, поставил режиссер Василий Березин на экспериментальной площадке "Трансформатор.doc". Хозяин Валеры, театральный обозреватель Алексей Киселев, утверждает, что пьесу кот написал, несмотря на запрет подходить к ноутбуку.

Валера ослушался и регулярно оставлял текстовые следы в документах, имейлах и поисковых запросах хозяина. Вместе эти диковинные послания составили пятистраничный текст, который заинтересовал режиссеров Москвы и Петербурга. Постановка Василия Березина рассчитана именно на котов, так что желающим посетить спектакль необходимо захватить с собой четвероногого друга.

Мерзликин в танке, Маяковский в "Рабочем и колхознице"

Кинотеатры в длинные выходные ожидают наплыва зрителей. Помимо уже ставшего лидером российского проката фильма Данилы Козловского "Тренер", на экраны вышла военная драма Кима Дружинина "Танки", рассказывающая о разработке инновационного танка Т-34 накануне гитлеровского вторжения. Главную роль инженера Михаила Кошкина сыграл актер Андрей Мерзликин.

В преддверии Дня Победы состоится еще одна долгожданная премьера — 3 мая в российский прокат выйдет фильм Константина Хабенского "Собибор". Интернациональная картина о единственном удачном побеге из нацистского лагеря смерти, организованном советским лейтенантом Александром Печерским, — режиссерский дебют Хабенского. Он же исполнил главную роль. По вечерам с 1 по 11 мая на фасаде выставочного зала "Манеж" также можно будет увидеть световые фильмы, посвященные девяти городам-героям.

Кадр из фильма Собибор
© Патриот Продакшнс (2017)
Премьера фильма "Собибор" в Берлине состоится 9 мая

В другом подразделении "Манежа" — музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" на ВДНХ — открывается выставка "Сотый апрель". Экспозиция посвящена поэту Владимиру Маяковскому, чья жизнь трагически оборвалась в апреле 1930 года. Название выставки взято из его знаменитой поэмы "Облако в штанах", где есть такие строки: "Я с сердцем ни разу до мая не дожили, / а в прожитой жизни / лишь сотый апрель есть".

Более ста экспонатов расскажут о жизни и многостороннем таланте Маяковского, а также развенчают некоторые мифы о нем, появившиеся в советское время.

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Культура
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Тузик Дворовый
Взять и побелить/покрасить бордюрчики возле дома и т.д. не вариант?
09:15
29.04.2018
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Алексей
"Билет можно обменять на напиток в любом из баров, где читают лекции."
Знал, что от науки умные люди спиваются. Оказывается, от популяризации науки тоже можно печень посадить.
08:55
29.04.2018
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avg54
после слова "городе" забыли добавить слово "Москве".
08:43
29.04.2018
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