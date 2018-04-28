В ГК "Рики" допускают увеличение экспорта российских мультфильмов за рубеж

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Увеличить экспорт российских мультфильмов за рубеж возможно, поскольку в России стало больше анимационных студий, качество продукции возросло, и иностранные игроки на рынке обращают внимание на российский контент, заявила заместитель генерального продюсера ГК "Рики" по международному развитию Диана Юринова.

Ранее в докладе Центра стратегических разработок, совет которого возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, сообщалось, что Россия в среднесрочной перспективе может втрое увеличить экспорт своих мультфильмов и кино.

В документе указываются данные Фонда кино, согласно которым с 2014 года по настоящее время количество российских картин, вышедших в прокат на территории иностранных государств, увеличилось на 44% — с 43 до 62 фильмов. Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли за этот период в четыре раза — с 11 до 44 миллионов долларов. Вместе с тем, общий объем зарубежных продаж российского киноконтента в 2017 году составил около 20 миллионов долларов.

"Я согласна с утверждением господина Кудрина о возможности увеличения экспорта российской анимации по нескольким причинам. Во-первых, это активный рост числа анимационных студий в России и повышение качества производимого ими контента. Сейчас эти студии самостоятельно или при поддержке государства и РЭЦ стали более активно выходить на международный рынок. Игроки на рынке, всего несколько лет назад узнавшие о том, что и в России есть современная анимация помимо классической школы, начали обращать внимание и, наконец, серьезно воспринимать компании и предлагаемый ими контент", — сказала Юринова РИА Новости.

Она отметила, что продвижению отечественного контента также способствует принятие закона о страховых льготах для создателей анимационного кино, который предполагает льготный тариф страховых взносов на уровне 14% и пониженные отчисления в Пенсионный фонд в размере 8% для создателей анимационных фильмов. Кроме того, закон освобождает от НДС операции по реализации прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, используемые при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма.

"Благодаря этим льготам наши студии смогут предлагать более конкурентоспособные цены на производство контента в России, что, безусловно, увеличит приток клиентов из других стран и повысит конкурентоспособность нашего контента, который будет при сравнимом качестве стоить гораздо дешевле", — добавила собеседница агентства.