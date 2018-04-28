Мединский прокомментировал решение Путина о Годе театра

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал провозглашение 2019 года Годом театра важнейшим решением президента России Владимира Путина для поддержки отечественной культуры.

В субботу на встрече с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным президент обсуждал театральные вопросы. Глава союза высказал пожелание сделать 2019 год в России Годом театра. Это предложение поддержал Путин, и позднее подписал соответствующий указ.