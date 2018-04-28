МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин представил президенту РФ Владимиру Путину программу Года Театра на 2019 год, а также предложил создать стратегический план развития театральной сферы, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он также сообщил президенту, что большое количество театров нуждается в ремонте, и сделал ряд предложений.
"И по образованию могли бы решить, и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить, потому что по России это действительно громадное подспорье для зрителей, для людей. В вашем послании (Федеральному Собранию), например, в двух словах про ДК (дома культуры), которые находились бы на каждом пятачке города. Это было бы прекрасно. Молодежь и дети сызмальства приучаются к театру: театральные кружки, театр в школе, школа в театре и так далее, и тому подобное. Это только развивает, поднимет, простите меня, вы сами знаете, духовный уровень", — отметил Калягин.
Театральный деятель в качестве примера рассказал про своего внука, который является математиком и при этом еще играет на виолончели. "Музыка связана с математикой напрямую", — отметил Путин и согласился проработать озвученные выше предложения.
"Проработать нужно, конечно, ваши предложения о формировании программы этого года", — сказал президент.