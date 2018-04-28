МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин представил президенту РФ Владимиру Путину программу Года Театра на 2019 год, а также предложил создать стратегический план развития театральной сферы, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года. Проблем действительно много, и если бы был объявлен Год театра, то вот, я подготовил возможные способы решения этих проблем, тут три странички, и основные подходы к формированию Года театра", — сказал Калягин на встрече с главой государства.

Он также сообщил президенту, что большое количество театров нуждается в ремонте, и сделал ряд предложений.

"И по образованию могли бы решить, и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить, потому что по России это действительно громадное подспорье для зрителей, для людей. В вашем послании (Федеральному Собранию), например, в двух словах про ДК (дома культуры), которые находились бы на каждом пятачке города. Это было бы прекрасно. Молодежь и дети сызмальства приучаются к театру: театральные кружки, театр в школе, школа в театре и так далее, и тому подобное. Это только развивает, поднимет, простите меня, вы сами знаете, духовный уровень", — отметил Калягин.

Театральный деятель в качестве примера рассказал про своего внука, который является математиком и при этом еще играет на виолончели. "Музыка связана с математикой напрямую", — отметил Путин и согласился проработать озвученные выше предложения.

"Проработать нужно, конечно, ваши предложения о формировании программы этого года", — сказал президент.