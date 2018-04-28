В Петербурге началось празднование Международного для джаза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Празднование Международного дня джаза, столицей которого в 2018 году избран Санкт-Петербург, начинается в субботу и продлится три дня.

"С 28 по 30 апреля пройдут общедоступные концерты на открытой городской площадке — в Александровском саду, с русскими и иностранными музыкантами со свободным доступом для всех желающих. Кульминацией праздника станет All-Star Global Concert — гала-концерт мировых звезд джаза, который пройдет 30 апреля в "Мариинском-2" и в седьмой раз объединит сотни культур, языков и музыкальных стилей, собрав на одной сцене самых известных джазменов со всей планеты", — сообщают организаторы.

В число российских музыкантов, которые отобраны для участия в гала-концерте, входят Олег Аккуратов, Давид Голощёкин, Вадим Эйленкриг, Анатолий Кролл, Олег Бутман и Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана. Кроме того, петербургский музыкант Билли Новик, известный как основатель группы Billy's Band, представит свой сольный проект Петербургский джазовый актив, сообщается на сайте Международного дня джаза.

Образовательная программа будет включать лекции и мастер-классы, а также дискуссионные сессии, посвященные актуальным вопросам джазового искусства в России и мире. С мастер-классами, в частности, выступят трубач-виртуоз из Германии Тиль Брённер, французская джазовая певица Сериль Эме и американский джазовый вокалист Кёрт Эллинг. В рамках дискуссионной программы Игорь Бутман обсудит особенности российского джаза с Херби Хэнкоком, одним из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века и обладателем 14 премий Grammy, который является инициатором создания Международного дня джаза. Кинопрограмма в рамках Международного дня джаза предусматривает показы наиболее популярных фильмов об этой музыке.

Международный день джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года, а его празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру. Организаторами празднования Международного дня джаза в России выступают ЮНЕСКО, Институт джаза имени Телониуса Монка (США), министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга, Фонд поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана.