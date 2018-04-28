Суд в США оставил Билла Косби под домашним арестом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Суд в американском округе Монтгомери штата Пенсильвания оставил актера Билла Косби под домашним арестом после обвинительного вердикта в сексуальных домогательствах, сообщается в документе на сайте округа.

Согласно судебному решению, актеру не разрешается покидать свой дом в Пенсильвании, за исключением случаев необходимости медицинской помощи или консультации с адвокатом. При этом Косби предписывается не выезжать за территорию округа, а все время под домашним арестом он должен носить отслеживающее устройство.

Восьмидесятилетний актер Билл Косби был ранее признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года. По данным телеканала CBS, актер останется под домашним арестом под залог в миллион долларов.

Ранее десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности. До суда пока что дошли лишь обвинения со стороны 44-летней Андреа Констанд.

Как сообщал телеканал NBC26, Косби якобы изнасиловал Констанд в 2004 году, но тогда не было выдвинуто уголовных обвинений, в 2006 они заключили мировое соглашение. Косби заявлял, что отношения с Констанд строились по обоюдному согласию.

Судебный процесс тянется с 2016 года. В середине июня 2017 года заседание завершилось без вынесения вердикта.