Умер старейший артист РАМТа Геннадий Печников

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Старейшего артиста Российского Молодежного театра (РАМТ) Геннадия Печникова не стало 27 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Геннадий Михайлович Печников — это человек легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет. Менялись названия театра, а Печников всегда оставался вместе — вначале с Центральным детским, а теперь он называется Молодежным", — сказал представитель пресс-службы.

Печников поставил на сцене РАМТа спектакли по пьесам Островского "Бедность не порок", "Шутники", "Тяжелые дни".

"Он был прекрасным актером, и зрители старшего поколения помнят его по ролям в спектаклях еще Центрального детского театра, помнят его и по ролям в кино. Их было не много, но это были роли в культовых фильмах. Геннадий Михайлович был прекрасным режиссером", — сказал председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

В пресс-службе театра уточнили, что прощание состоится 30 апреля в РАМТе.