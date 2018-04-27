Тюменский филармонический оркестр совершил первый гастрольный тур

ТЮМЕНЬ, 27 апр — РИА Новости. Тюменский филармонический оркестр вернулся из первого большого гастрольного тура, музыканты под руководством дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Шестакова выступили в шести городах России, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Первый концерт прошел в Санкт-Петербурге, в концертном зале "Мариинка-3", который является одним из лучших залов по акустике в мире. В Москве оркестр выступил в концертном зале им. П.И. Чайковского. Также состоялись концерты в Казани, Ижевске, Воткинске и Перми. Во всех городах публика принимала тюменских музыкантов с большим теплом и бурными овациями", — рассказал собеседник агентства.

По словам генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Юлии Шакурской, сегодня в составе оркестра играют 64 музыканта — выпускники ведущих учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, приехавшие из городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов, а также из Узбекистана, Украины, Казахстана и Канады.

"Мы ставим перед собой задачу — начать записывать тюменский филармонический оркестр, это необходимая составляющая профессионального уровня. Мы планируем их продвигать не только в России, но и за рубежом", — сообщила Шакурская.

По информации пресс-службы губернатора, тюменский филармонический оркестр был основан в 2015 году при поддержке правительства региона и содействии известного пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева.

"С момента осознания того, что Тюмень созрела до собственного симфонического оркестра, до момента его создания прошло три года. Все это время шла кропотливая работа: подбирали тех, кто будет работать в коллективе, а самое главное — выбирали руководителя, который способен вывести оркестр на высокий уровень. Сейчас мы по праву гордимся оркестром, это успешный проект", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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