Михалков назвал число зрителей, посетивших ММКФ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 50 тысяч зрителей посетили Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который проходил в столице с 19 по 26 апреля, сообщил президент ММКФ Никита Михалков на итоговом брифинге в четверг.

"Всего на фестивале было показано около трехсот фильмов из 67 стран мира… Фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей", — сказал Михалков.

Он отметил, что в этом году фестиваль впервые проходил в апреле.

"Погода не радует, конечно, но апрель — самое удобное время. Мы находимся между Берином и Каннами — место самое удобное, у нас есть больше выбора, меньше нервотрепки", — сказал Михалков.

В конкурсной программе ММКФ участвовали 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представили три фильма "Ню" и "Царь — птица" и "Спитак"

В жюри конкурса вошли: российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь"), американский актер Джон Сэвидж, ("Твин Пикс", "Движение вверх"), китайский режиссер Лян Цяо, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко ("Цезарь должен умереть", Чудеса").

Фестиваль завершается в столице вечером 26 апреля

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри тогда был режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев", который получил главный приз.

С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.