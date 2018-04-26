Умер актер из сериала "Сваты" Олег Треповский

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский скончался в возрасте 52 лет, сообщает РИА Новости Украина.

© Кинокомпания "УПС" (2014) Кадр из сериала "Узнай меня, если сможешь" © Кинокомпания "УПС" (2014) Кадр из сериала "Узнай меня, если сможешь"

Отмечается, что актер ушел из жизни 25 апреля, но о его кончине было объявлено на следующий день. Информации о причине смерти артиста пока нет.

Треповский родился в 1965 году в Волгограде. В 1992 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, после чего стал актером Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста.

Треповский снялся в десятках кино- и телепроектов, наибольшую известность ему принесли роли в сериалах "День рождения Буржуя", "Слуга народа" и "Сваты".