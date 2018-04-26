Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" в своем репертуаре

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Возвращение в репертуар певицы Анжелики Варум песни "Зимняя вишня" не представляется возможным, рассказал РИА Новости супруг исполнительницы, музыкант и композитор Леонид Агутин.

Так он ответил на вопрос о том, возможно ли возвращение хита в репертуар артистки."Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией", — предположил он.

"Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль", — сказал Агутин, отвечая на вопрос, советовалась ли с ним Варум при принятии решения.

После пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Варум убрала из репертуара концертов хит с идентичным названием. Однако окончательного решения о судьбе песни до настоящего времени она не принимала.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.