Владимира Преснякова-старшего перевели из реанимации в обычную палату

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Музыкант ВИА "Самоцветы" Владимир Пресняков-старший, у которого неделю назад случился инфаркт, переведен из реанимации в обычную палату, он чувствует себя лучше, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артиста Анна Исаева.

"У Владимира Петровича случился инфаркт неделю назад, мы это скрывали, но сегодня информация просочилась в СМИ. Он уже переведен из реанимации в обычную палату. Чувствует себя лучше, надеемся, все обошлось. Жена, сын, Наташа Подольская его все время навещают", — рассказала пресс-секретарь.

Преснякову-старшему в марте нынешнего года исполнилось 72 года.