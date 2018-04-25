Хабенский надеется, что "Собибор" найдет отклик у европейских зрителей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фильм "Собибор" найдет отклик у европейских зрителей, считает режиссер картины Константин Хабенский.

"Мы сейчас отправляемся с фильмом, можно сказать, в турне по европейским странам. Я думаю, он найдет отклик у европейских зрителей, по крайней мере, я надеюсь на это. Я сужу по себе, так как меня этот фильм волнует", — сказал Хабенский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали Ростов-на-Дону, родной город главного героя Александра Печерского. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

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