Хабенский считает возрастной рейтинг "Собибора" адекватным

Актер, режиссер фильма Собибор Константин Хабенский во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 25 апреля 2018

Актер, режиссер фильма Собибор Константин Хабенский во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 25 апреля 2018

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режиссер фильма "Собибор" Константин Хабенский считает, что возрастной рейтинг картины 12+ является адекватным для нее, несмотря на сцены насилия, так как это вполне сравнимо с тем, что юные зрители видят в компьютерных играх.

"Мы сознательно пошли на 12+, понимая, в какие они (зрители) играют компьютерные игры в этом возрасте, и что они смотрят. Это довольно легкий вариант, по сравнению с теми играми, в которые играют ребята в этом возрасте", — сказал Хабенский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что его фильм ориентирован на тех людей, которые умеют чувствовать.

Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали Ростов-на-Дону, родной город главного героя Александра Печерского. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.