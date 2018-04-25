РНО дал первый в этом году благотворительный концерт

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российский национальный оркестр (РНО) дал первый в этом году благотворительный концерт в рамках музыкально-образовательного проекта "Солисты РНО – детям и юношеству", сообщили в пресс-службе оркестра.

Ежегодная серия благотворительных концертов в рамках музыкально-образовательного проекта "Солисты РНО – детям и юношеству" существует уже 22 года. За эти годы солисты РНО выступали перед юными слушателями из детских лечебных учреждений, детских домов, школ-интернатов и детских садов для слабослышащих.

Первый концерт в этом году прошел в среду в Государственном историческом музее, а в четверг состоится выступление в Музее Москвы.

Музыканты подготовили программу, составленную из знаменитых миниатюр. В первом отделении прозвучат произведения Петра Чайковского "Подснежник" из цикла "Времена года", "Мелодрама" из музыки к сказке Александра Островского "Снегурочка", "Русский танец" из балета "Лебединое озеро", вальс из "Серенады для струнного оркестра" и другие.

Программу второго отделения составили хиты из самых известных мультипликационных лент Уолта Диснея – "Пиноккио", "Белоснежка" и "Три толстяка".

Третий концерт благотворительной серии традиционно посвящается памяти погибших во время трагедии на Чернобыльской АЭС. 27 апреля во Врубелевском зале Третьяковской галереи в исполнении Камерного оркестра и солистов РНО прозвучит музыка Вивальди, Баха, Телемана, Чимарозы, Допплера и Пьяцоллы.