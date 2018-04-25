Деятели культуры и искусства обсудят актуальные вопросы на форуме в Туле

ТУЛА, 25 апр — РИА Новости. Деятели культуры и искусства из различных регионов Центрального федерального округа собрались в Туле на открывшемся в среду культурном форуме "ИмПульс культуры", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

По его словам, форум организован по личной инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Участниками мероприятия, в частности, стали советник президента России по культуре Владимир Толстой, народные артисты России Алла Сурикова, Илзе Лиепа, Николай Бурляев, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, актер театра и кино Андрей Мерзликин, знаменитый художник Александр Шилов.

Как сообщают в правительстве, форум призван привлечь внимание к наиболее значимым для культуры вопросам, обсудить развитие отрасли."В Тульской области активно развиваются многие направления в культуре. Нам есть, что показать, и этим опытом мы готовы поделиться. В тоже время есть новые веяния, которые мы хотели бы развивать в регионе. Поэтому мы пригласили на этот форум наших друзей из сферы культуры, чтобы вместе обсудить: какое место в обществе занимает культура, как она влияет на социальные и экономические процессы", — цитируют в пресс-службе заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева.

В рамках форума в ряде учреждений культуры Тулы проходят мастер-классы и тематические секции: "Музей и его современный посетитель", "Танец и духовно-патриотическое воспитание молодежи", "Современный театр. Проблемы. Перспективы развития", "Современная проза и поэзия: имена, направления, тенденции", "Культурно-досуговые учреждения будущего", "Классика — это класс", "Современная музыка. Попса или духовность", "Художники и современность". В течение дня участники дискуссий обсудят современные тенденции развития культуры. Сотрудники тульских учреждений культуры поделятся опытом с коллегами из других регионов.

Другие новости региона читайте здесь >>