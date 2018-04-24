Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой, торжественная церемония прошла во вторник в посольстве Италии в РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Открывая вечер, посол Паскуале Террачано заявил, что решением президента Италии Серджо Маттареллы Кончаловский награждается "самым важным орденом республики" за его вклад в театральное и кинематографическое искусство.

В ходе церемонии награждения было подчеркнуто, что Кончаловский "при любой возможности демонстрировал величайшую готовность поддержать культурные инициативы посольства Италии в Москве".

"И в этом смысле он стал основным ориентиром для нас. Его великолепные кинематографические и театральные постановки были отмечены премиями важнейших международных конкурсов, среди которых — Венецианский фестиваль, где в 2014 году он получил "Серебряного льва" за лучшую режиссуру в фильме "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 году — за фильм "Рай", — заявил представитель посольства.