Хабенский рассказал, на кого рассчитан фильм "Собибор"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр — РИА Новости. Фильм "Собибор", выход которого приурочен к 75-летней годовщине восстания узников нацистского лагеря смерти, рассчитан на зрителя, который умеет чувствовать и сопереживать, считает режиссер картины и исполнитель главной роли Константин Хабенский.

Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали родной город главного героя Александра Печерского Ростов-на-Дону. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Я считаю, что наше кино рассчитано на зрителя, который умеет чувствовать, сопереживать и не боится проявления своих эмоций, а это зритель от 12 лет и до бесконечности", — сказал Хабенский на пресс-конференции перед российской премьерой фильма в Ростове-на-Дону.

Режиссер картины также добавил, что сделал максимально честное кино. "На сегодняшний день это максимум моих чувств, возможностей и мыслей", — подчеркнул Хабенский.

Он рассказал, что лично проводил исторические исследования для написания сценария к фильму. "Не только в советское время, но и сейчас не так много этой информации. Естественно, это люди, которые были сопричастны к сценариям, а их было много вариантов, фонд Печерского, который более подробно знает всю историю. Наверное, все-таки мои исследования в области воспоминаний тех людей, которым Печерский спас жизни, его личные воспоминания и моя фантазия", — пояснил Хабенский, говоря про источники информации для сценария.

Продюсер ленты Эльмира Айнулова отметила, что Хабенский согласился стать режиссером картины лишь с третьего раза. "Когда мы общались с Константином по поводу роли Александра Печерского, было очень интересное видение — давайте не просто расскажем историю восстания, давайте расскажем историю о человеческих судьбах. Константин настолько подробно, глубоко погрузился в материал… что мы не смогли устоять и решили предложить ему попробовать себя в качестве режиссера. Константин отказался один раз, потом второй, с третьего раза у нас получилось уговорить его", — рассказала Айнулова.

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