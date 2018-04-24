Фильм "Собибор" готовятся показать во всем мире 9 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр — РИА Новости. Акция с одновременным показом военной драмы "Собибор" во всех странах мира готовится к 9 мая, сообщила журналистам в Ростове-на-Дону продюсер ленты Эльмира Айнулова.

Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали Ростов-на-Дону, родной город главного героя Александра Печерского. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Наш фильм уже продан в достаточно большое количество стран, по всему миру. В мае стартует еще Франция, Германия, Австрия, Япония, Венгрия. Будет большой международный прокат, помимо этого, готовится отдельная акция 9 мая с показом фильма "Собибор" во всех странах мира одновременно", — пояснила продюсер картины.

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