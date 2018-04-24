Мединский вручил награды деятелям культуры и искусства

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский вручил государственные и ведомственные награды деятелям культуры и искусства, в числе которых актриса Ирина Алферова, гендиректор Большого театра России Владимир Урин, художник Михаил Шемякин, режиссер Александр Митта, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения прошла во вторник в атриуме Большого театра.

"…Результаты исследования ВЦИОМ нас приятно поразили: большинство россиян оценивает положительно работу министерства культуры – 56%, отрицательно – 20%… Рейтинг оценки работы ведомства по оценке ВЦИОМ увеличился за 6 лет более чем в три раза. Мы прекрасно понимаем, что это не оценка работы чиновников, а оценка тех, кто создает и продвигает продукты культуры. Именно благодаря вам стоят очереди на выставки, в театры, в филармонии. Благодаря вам российское кино показывает результаты, о которых мы не могли и мечтать еще 5-6 лет назад", — сказал Мединский.

"Орден Почета" получила актриса Алферова. "Орденом дружбы" наградили советника министра культуры РФ Кирилла Рыбака.

Художника Бориса Трофимова и исполнительного директора Московского музея современного искусства Василия Церетели наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Высшую ведомственную награду Минкультуры России — нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" — получили, в частности, гендиректор Большого театра Владимир Урин, художник Михаил Шемякин, режиссер Александр Митта, писатель и драматург Аркадий Инин, солист Большого театра Владимир Маторин.

Почетную грамоту Минкультуры РФ получил ректор Театрального института имени Бориса Щукина актер Евгений Князев.