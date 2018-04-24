Директор Большого театра рассказал, когда пройдут гастроли в Японии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Гастроли Большого театра в Японии состоятся в ноябре 2020 года, сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.

"У нас следующая поездка должна была быть в следующем году, но поскольку в Японии будет подготовка к Олимпийским играм, наши гастроли перенесены и состоятся в ноябре 2020 года. Это мы уже точно знаем и ведем переговоры с японскими коллегами о будущих гастролях", — сказал Урин.

Он поблагодарил за то, что для церемонии открытия Года Японии и России, которая состоится 26 мая, выбрана площадка Большого театра, и заверил, что будет сделано все возможное, чтобы это событие прошло на достойном уровне. Урин добавил, что на церемонии открытия вместе с ансамблем японских барабанщиков DRUM TAO выступит солист балета Большого театра.