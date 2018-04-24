В театре "Современник" простились с Ниной Дорошиной

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Близкие люди, коллеги, поклонники простились с народной артисткой России Ниной Дорошиной, траурная церемония завершилась во вторник на Другой сцене московского театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости.

Актриса ушла из жизни в возрасте 83 лет 21 апреля.

Среди присутствующих на траурной церемонии были актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие. Свои телеграммы с соболезнованиями в театр направили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, худрук Александринского театра Валерий Фокин, драматург Николай Коляда, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и другие.

Присутствующие проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Позднее во вторник пройдет отпевание актрисы в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, рядом со своими родными.

Нина Дорошина с 1958 года служила в театре "Современник" до последних дней. На ее счету более двадцати ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма "Любовь и голуби".

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