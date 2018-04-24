Выставка полотен Грабаря, Кончаловского и Дейнеки откроется в ИРРИ 19 мая

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Около 60 работ Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки и других российских и советских мастеров XX века покажут на выставке "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", которая откроется в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) 19 мая, сообщила пресс-служба музея РИА Новости во вторник.

"Выставку "Окна в Россию", проделавшую в прошлом году грандиозное путешествие через всю страну от Калининграда до Владивостока, покажут в Москве. В Институте русского реалистического искусства будут представлены 60 знаковых полотен из собственного собрания и из коллекции Третьяковской галереи", — сказали в пресс-службе.

Посетители увидят произведения Грабаря, Кончаловского, Дейнеки, Александра Лабаса, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Сергея Герасимова, Гелия Коржева, Виктора Попкова, Таира Салахова и других мастеров XX века.

В музее пояснили, что главной темой проекта стал мотив окна, который является классическим образом в мировом искусстве. Для отечественных художников прошлого столетия окно было зеркалом перемен, происходящих в стране, – от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века, до переезда в новые кварталы во время "оттепели" и поисков себя в перестроечные 1980-е.

"Окно в мастерской художника, окно с видами городских пейзажей, окно традиционной деревенской избы и вид из окна нового дома, поезда или автомобиля — все эти мотивы своеобразный портал в историю страны и в её искусство", — отметили в ИРРИ.

Также во время выставки в одном из залов будет транслироваться мультимедийный спектакль "Шедевры без границ", объединивший знаменитые полотна из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства и произведения выдающихся русских и советских композиторов.