Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма "Гоголь. Вий" с 86 сайтов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей удалил пиратские копии вышедшего в начале апреля в российский прокат фильма "Гоголь. Вий" с 86 сайтов, сообщается на сайте ведомства.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 119 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 86 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 18", — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные 15 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

Фильм "Гоголь. Вий" является второй частью мистического экшна, созданного по мотивам произведений Николая Гоголя. В картине снялись Александр Петров и Евгений Стычкин.