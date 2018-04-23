Даррен Аронофски назвал Андрея Звягинцева одним из любимых режиссеров

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американский режиссер Даррен Аронофски на открытии фестиваля Telling stories fest в Москве назвал Андрея Звягинцева одним из любимых режиссеров.

"К нам не так много попадает фильмов из России. Конечно, в прошлом году мы все посмотрели "Нелюбовь", это один из моих любимых режиссеров", — сказал Аронофски.

Он отметил, что именно когда он был в жюри Венецианского фестиваля фильму "Фауст" Александра Сокурова присудили "Золотого льва". По словам режиссера, его бабушка по маме была русской, а дед по отцу "украинцем, но тогда еще русским", Аронофски рос в Нью-Йорке по соседству с Брайтон бич, поэтому его многое связывает с Россией.

Также режиссер признался, что никогда не снимал на цифровую камеру, только на пленку, потому что в этом есть что-то особенное, но очень важное.

"Цифровой кинематограф создает гораздо больше возможностей для режиссеров и дает больше свободы… В конце концов, важно то, что в сердце фильма все равно лежит рассказ, история, это все, к чему он сводится. Конечно, с цифрой мы теряем что-то артистически и эстетически", — добавил Аронофски.