Директором МХТ имени Чехова останется Юрий Кравец

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Юрий Кравец продолжит исполнять обязанности директора МХТ имени Чехова, сообщил журналистам в понедельник новый худрук театра Сергей Женовач.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова. В конце марта новым худруком МХТ был назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач. В понедельник нового худрука представили труппе театра.

"Сейчас Юрий Анатольевич Кравец исполняет обязанности", — сказал Женовач.