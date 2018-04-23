Новый худрук МХТ им. Чехова пообещал развивать художественные идеи театра

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новый худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач признался, что взволнован предстоящей работой, но пообещал труппе и дальше развивать идеи художественного театра.
"Это легенда, когда входишь в легенду — волнительно, тревожно, радостно. Начинается кусок другой жизни. Мне хочется вникнуть в это дело, хочется войти, ничего не ломая, развивая, мы вместе будем воспринимать идею этого удивительного места и получать удовольствие. Начинается другая история", — сказал Женовач.
Он добавил, что продолжит развивать идеи художественного театра, и выразил надежду, что работа будет проходить "с удовольствием".