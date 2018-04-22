Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Знаменитый актер Энтони Хопкинс опубликовал странный пост в социальной сети Twitter. Однако некоторым поклонникам видео, которое выложил актер, пришлось по душе.

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 апреля 2018 г.

​"Вот, что случается, когда вы только работаете, и никогда не играете", — написал Хопкин в описании ролика.

"При всем уважении, господин Хопкинс, но это самая странная вещь, которую я видел за целый день", — написал один из поклонников.

"Это только я, или здесь все наложили в штаны после этого? Меня будут мучить кошмары с трясущимся от "переработки" Ганнибалом Лектером! Дорогой сэр Энтони, выйдите на улицу и "поиграйте" или хотя бы прогуляйтесь на солнце и выпейте кружечку пива где-нибудь, родной…", — отмечается в еще одном комментарии.

"Лучшие 32 секунды в моей жизни", — признался один из тех, кому понравилось видео.