МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Звонарь колокольни Домского собора в голландском городе Утрехте Мальгоша Фибих исполнила фрагменты из главных хитов покойного DJ Avicii — "Wake Me Up", "Hey Brother" и" Without You".

Шведский музыкант и продюсер DJ Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) умер 20 апреля в оманском городе Маскате. Ему было 28 лет.

Полиция не нашла криминального следа в его смерти.

Ранее Фибих таким же образом почтила память Честера Беннингтона и Дэвида Боуи.