Непревзойденный профессионал. Коллеги Тройера скорбят по ушедшему комику

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Верн Тройер был непревзойденным профессионалом и источником позитива для всех, кому выпала честь работать с ним. Об этом заявили коллеги актера по фильмам об Остине Пауэрсе, сообщает The Hollywood Reporter.

"Это печальный день, но я надеюсь, что он сейчас в лучшем мире. Нам будет тебя не хватать", — заявил актер Майк Майерс.

Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе Джей Роуч назвал Тройера потрясающим человеком и настоящим мастером комедийного жанра.

"Он превратил Мини-Я в незабываемого, культового персонажа, которого узнают по всему миру. Я счастлив, что знал его и работал с ним", — отметил Роуч.

Актер, стендап-комик и каскадер Верн Тройер умер в возрасте 49 лет. Причина смерти не сообщается, однако известно, что он страдал от депрессии и злоупотреблял алкоголем. Месяц назад он попал в больницу.

Тройер по большей части появлялся в эпизодических ролях. Он снимался в фильмах "Люди в черном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Воображариум доктора Парнаса", "Гарри Поттер и философский камень". Однако всемирную известность он получил, сыграв Мини-Я в фильмах об Остине Пауэрсе.