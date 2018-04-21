Мединский и Кибовский открыли акцию "Библионочь" в Москве

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в субботу в столичной библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева совместно с министром правительства Москвы и главой департамента культуры Александром Кибовским приняли участие в церемонии открытия седьмой ежегодной акции в поддержку чтения "Библионочь", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В открытии мероприятия также приняли участие представители библиотечной системы города, правительства России, правительства Москвы и члены международной библиотечной ассоциации.

"Библионочь" — это федеральная акция, которая началась в Москве, здесь ее придумали. В этом году впервые в ней участвуют все регионы России", — отметил министр культуры РФ Мединский.

"Чтение продлевает жизнь и позволяет добиться успеха… Книга — это действительно кратчайший путь к жизненному успеху и кратчайший путь, может быть, к душевному здоровью. Поэтому читайте книги", — добавил Мединский.

После торжественной церемонии открытия акции в поддержку чтения, которая прошла в столичной библиотеке-читальне, состоялся костюмированный бал "Тургеневка приглашает" и флешмоб "Тургеневу — 200".

По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, Москва является центром всероссийской акции "Библионочь" и в городе приготовлено около 2 тысяч различных мероприятий.