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Культура

Няня всея Руси: почему пушкинская Арина Родионовна стала родной для всех

08:0021.04.2018
(обновлено: 08:18 21.04.2018)
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© РИА Новости / Лулишов СоломонПерейти в фотобанкРепродукция картины А. С. Пушкин в Михайловском в домике у Арины Родионовны художника Дмитрия БелюкинаРепродукция картины А. С. Пушкин в Михайловском в домике у Арины Родионовны художника Дмитрия Белюкина
© РИА Новости / Лулишов Соломон
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. В этот день 260 лет назад по новому стилю (10 апреля по старому) родилась Арина Родионовна Яковлева — няня Пушкина.

Автопортрет А.С. Пушкина в монашеском клобуке, напротив беса. ПД №1723, л. 49
© Фото : Пушкинский Дом, РАН
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Жизнь этой крепостной крестьянки была тесно связана со знаменитой семьей. О том, сюжеты каких произведений она подсказала Пушкину и почему осталась в истории русской литературы, — в материале РИА Новости.

Кажется, что в жизни этой женщины и не было никого, кроме великого русского поэта. С детства, из школьной программы, мы знаем стихи, адресованные ей. С детства читаем о том, как она заботливо ухаживала за своим подопечным.

Небольшого роста, такого же, как Пушкин. Бойкая, острая на язык, полная лицом — вот что известно о том, как выглядела Арина (или, по некоторым источникам, Ирина) Родионовна. Современники поэта, описывая ее, отмечали главное: она преданно любила своего Александра Сергеевича.

Сохранился один портрет Арины Родионовны работы неизвестного мастера, говорит заведующая музеем "Домик няни А. С. Пушкина" Наталья Клюшина. Но кажется, что все мы с детства знаем, как она выглядела. Ведь для читателей она давно уже стала такой всенародной няней и бабушкой, уверен художник из Санкт-Петербурга Игорь Шаймарданов, автор серий живописных работ на пушкинские темы. Его произведения, как и другие артефакты, связанные с жизнью няни, представлены на выставке "ДР Арины Р" в Санкт-Петербургском выставочном зале "Смольный".

© Предоставлено ГБУК ЛО "Музейное агентство"Игорь Шаймарданов. "ДР Арины Р"
© Предоставлено ГБУК ЛО "Музейное агентство"
Игорь Шаймарданов. "ДР Арины Р"

О биографии няни Пушкина сегодня известно многое, ее жизнь уже давно стала сферой научных интересов пушкинистов. "Девочкой, примерно в десятилетнем возрасте, она потеряла отца, — рассказывает Наталья Клюшина. — С малых лет жила в нужде и труде, умела прясть, ткать, вышивать, плести кружева".

Иллюстрация Ивана Билибина Баба Яга. 1900 год
© Public domain
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Довольно молодой вышла замуж и родила четверых детей — сыновей Егора и Стефана, дочерей Надежду и Марию.  Исследователи пишут, что она могла обратить внимание господ на себя своим острым разговором и бойкостью. Но и муж ее, Федор Матвеев, был уважаем односельчанами. Редкие крестины и браки проходили без приглашения и его участия в качестве поручителя.

Пушкины, судя по всему, к заботливой няне относились по-особенному. Она нянчила целое поколение этой семьи.

"Ей предлагали вольную, но она отказалась, — рассказывает Наталья Клюшина. — Арина Родионовна видела, что Надежда Осиповна (мать Александра Сергеевича. — Прим. ред.) собирается стать матерью, и считала должным остаться в этой семье. К тому же приписанные ко двору крестьяне, в отличие от тех, кто трудился на земле, занимали особое положение в господских семьях: это и одежда, и питание, и уважение".

© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкНиколай Ге. "Пущин у Пушкина в Михайловском". Холст, масло. 1875 г.
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Николай Ге. "Пущин у Пушкина в Михайловском". Холст, масло. 1875 г.

Няне выделили отдельный дом в Кобрино. Но позже, перебравшись вслед за семьей в Москву, она договорилась, что и ее дети смогут последовать за ней. Уехали две дочери и младший сын. Старший остался в Кобрино. На протяжении многих лет, вплоть до середины ХХ века, там жили потомки Арины Родионовны.

"Эта бойкая старушка знала множество сказок, частушек, поговорок, присказок, — продолжает Наталья Клюшина. — Она была неграмотная, читать не умела. Но ее отличали народная мудрость, меткие выражения, острые словечки. Пушкин записал со слов Арины Родионовны семь сюжетов сказок. Три дошли до нас в поэтической обработке: это "Сказка о царе Салтане", "Сказка о попе и его работнике Балде" и "Сказка о мертвой царевне".

Во время ссылки в Михайловском Арина Родионовна также была неразлучна со своим уже взрослым воспитанником.

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Няня жила с поэтом в одном доме. Ее комната находилась напротив его покоев, где, по воспоминаниям друзей, всегда царил беспорядок. Сам поэт писал, что по вечерам слушает сказки Арины Родионовны: "Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма".

Исключительное внимание к Арине Родионовне отражалось и на отношениях Пушкиных, и особенно поэта, к ее семье. Известно, что Пушкин возил ее дочери Марье подарки. Незадолго до женитьбы Александр Сергеевич посетил семью няни в подмосковном Захарово, и дочь Арины Родионовны Марья Федоровна готовила поэту яичницу, пока тот гулял.

© РИА Новости / ЕланчукПерейти в фотобанкДомик няни А. С. Пушкина &mdash; Арины Родионовны. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское"
© РИА Новости / Еланчук
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Домик няни А. С. Пушкина — Арины Родионовны. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское"

"Пушкин очень любил свою няню, посвятил ей много стихов "Няне", "Зимний вечер", "Городок", — напоминает заведующая музеем "Домик няни А. С. Пушкина". — И как ни парадоксально, ни одного стихотворения не посвятил ни матери, ни отцу. Арина Родионовна умела выслушать и посоветовать. Всю свою любовь, сердечность и доброту отдала Пушкину".

 

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