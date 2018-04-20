Власти согласовали съемки "Притяжения-2" в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московская кинокомиссия согласовала съемки фильма Федора Бондарчука "Притяжение – 2" и утвердила рекомендации по проведению съемок в столице во время чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы в пятницу.

Отмечается, что на заседании комиссии рассматривались новые заявки на съемки в Москве фильмов "Притяжение – 2", а также "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, "7 ужинов" Кирилла Плетнева, "Московские тайны" Александра Баршака и "Призрак" Алексея Мамедова.

"Все поданные заявки были согласованы", — говорится в сообщении.

Также на заседании был утвержден перечень рекомендаций при организации киносъемок в период подготовки и проведения ЧМ-2018.

Ранее гендиректор "Москино" Светлана Максимченко пообещала поднять на Московской кинокомиссии вопрос о проведении киносъемок в столице во время чемпионата мира по футболу 2018 года в ответ на жалобы представителей продакшн-компаний на то, что в столице не разработан регламент на проведение киносъемок на этот период, из-за чего съемки приходится переносить в другие города, где уже создали схему работы на время ЧМ-2018.