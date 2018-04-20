Выходные в Москве: "Бал-маскарад" в ГАБТ и выставка "Династия Мин"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прохладные весенние выходные накануне продолжительных майских праздников москвичи и гости столицы могут провести на выставке "Династия Мин: сияние учености" в Музеях Московского Кремля или в "Гараже" на экспозиции современного художника Андро Векуа "Дельфин в фонтане". Кроме того, можно будет увидеть главные новинки кинематографа на Московском международном кинофестивале или оценить премьеру оперы "Бал-маскарад" в Большом театре, а также потанцевать под хиты "Руки вверх!" или на юбилейном вечере певицы Валерии.

Выставки

На этой неделе в Музеях Московского Кремля открылась выставка "Династия Мин: сияние учености", собравшая около 150 экспонатов. Она посвящена ярчайшей и одной из самых плодотворных эпох в истории Китая. Гости экспозиции увидят "визитную карточку" династии Мин — изделия из фарфора. Именно в это время мастерами разрабатывались великолепные цветные глазури и создавалась технология надглазурной росписи. Также в экспозицию включены два живописных свитка, принадлежащих кисти выдающихся художников своего времени: "Снежный пейзаж" художника Вэнь Божэня и "Пион, листья банана и камни" Сюй Вэя.

Часть выставки посвящена редчайшим ювелирным изделиям и уникальному набору фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии. Шанхайский музей, совместно с которым была организована выставка, является обладателем уникальной коллекции мебели династии Мин, поэтому посетители смогут также увидеть обширный ряд вещей, которые были созданы в ту эпоху.

Театр

В музее современного искусства "Гараж" продолжает работу первая персональная экспозиция Андро Векуа "Дельфин в фонтане". В своем творчестве грузинский художник исследует проблему исторической памяти народа и собственные детские травмы. Он объединяет в инсталляциях различные техники – скульптуру, живопись и фотографию, создавая фантасмагоричные образы. Гости выставки "Дельфин в фонтане" начнут путешествие по сознанию автора с видеоработы "У окна", после чего переместятся в пространство инсталляции, состоящей из серии живописных произведений и нескольких скульптур — огромного волка, маленькой девочки и макета дома из воспоминаний Векуа.

В субботу и воскресенье на сцене Большого театра состоятся премьерные показы оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад". Впервые Большой театр представил постановку "Бала-маскарада" в 1880 году. Позже ГАБТ обращался к этому произведению в 1891 и 1979 годах. В последней постановке спектакль шел до 2006 года.

Шедевр Верди возвращается на сцену благодаря итальянской команде — над ним работали дирижер Джакомо Сагрипанти, режиссер и сценограф Давиде Ливерморе, художник по костюмам Мариана Фракассо, художник по свету Антонио Кастро. По словам Ливерморе, они обратились к визуальной эстетике Хичкока, большого мастера психологической драмы, и перенесли действие в 50-е годы.

Главным героем постановки является граф Ричард Уорик, губернатор Бостона, который безнадежно влюблен в супругу своего ближайшего помощника Амелию. По сюжету, неизвестные заговорщики строят козни против графа — ему удается избежать гибели, но смерть, по предсказанию гадалки, все же подстерегает его от того, кто первым пожмет ему руку на балу. Роли в опере ГАБТа исполняют итальянец Джорджио Берруджи, Владимир Стоянов и Надя Крастева (Болгария), Олег Долгов, Игорь Головатенко, Анна Нечаева, Оксана Дыка.

Кино

В Москве открылся юбилейный Московский международный кинофестиваль, поэтому выходные могут стать прекрасным временем, чтобы ознакомиться с новинками мирового кинематографа. В субботу в кинотеатре "Октябрь" покажут конкурсный фильм из Новой Зеландии под названием "Заблудшие" о встрече бывшего заключенного и пациентки психиатрической клиники, четырехчасовую картину известного филлипинского режиссера Лав Диаса "Время чудовищ", ленту "Неаполь под пеленой" Ферзана Оспетека, ставшего председателем жюри в этом году, и многие другие.

Концерты

В воскресенье на фестивале можно увидеть фильм с Изабель Юппер "Миссис Хайд" об эксцентричной учительнице, которую невероятным образом изменил удар молнии, комедийную мелодраму Томаса Штубера "Между стеллажей", повествующую о любви грузчика супермаркета и сотрудницы кондитерского отдела или французскую биографическую драму "Барбара" Матье Амальрика.

Певица Валерия, несколько дней назад отметившая 50-летие, дает масштабный двухдневный концерт в Crocus City Hall в пятницу и субботу. Артистка начала свой творческий путь еще в начале 1990-х, и с тех пор ее дискография значительно пополнилась. На сцене Крокуса Валерия представит новую программу "К солнцу", объединившую ее старые и новые композиции.

Вспомнить беззаботную юность всем желающим помогут Сергей Жуков и группа "Руки вверх!", которые в очередной раз соберут "Олимпийский". В субботу и воскресенье со сцены прозвучат их главные хиты "Крошка моя", "Алешка", "Он тебя целует" и другие.