Выходные в Москве: "Бал-маскарад" в ГАБТ и выставка "Династия Мин"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прохладные весенние выходные накануне продолжительных майских праздников москвичи и гости столицы могут провести на выставке "Династия Мин: сияние учености" в Музеях Московского Кремля или в "Гараже" на экспозиции современного художника Андро Векуа "Дельфин в фонтане". Кроме того, можно будет увидеть главные новинки кинематографа на Московском международном кинофестивале или оценить премьеру оперы "Бал-маскарад" в Большом театре, а также потанцевать под хиты "Руки вверх!" или на юбилейном вечере певицы Валерии.
Выставки
На этой неделе в Музеях Московского Кремля открылась выставка "Династия Мин: сияние учености", собравшая около 150 экспонатов. Она посвящена ярчайшей и одной из самых плодотворных эпох в истории Китая. Гости экспозиции увидят "визитную карточку" династии Мин — изделия из фарфора. Именно в это время мастерами разрабатывались великолепные цветные глазури и создавалась технология надглазурной росписи. Также в экспозицию включены два живописных свитка, принадлежащих кисти выдающихся художников своего времени: "Снежный пейзаж" художника Вэнь Божэня и "Пион, листья банана и камни" Сюй Вэя.
Часть выставки посвящена редчайшим ювелирным изделиям и уникальному набору фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии. Шанхайский музей, совместно с которым была организована выставка, является обладателем уникальной коллекции мебели династии Мин, поэтому посетители смогут также увидеть обширный ряд вещей, которые были созданы в ту эпоху.
Театр
В субботу и воскресенье на сцене Большого театра состоятся премьерные показы оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад". Впервые Большой театр представил постановку "Бала-маскарада" в 1880 году. Позже ГАБТ обращался к этому произведению в 1891 и 1979 годах. В последней постановке спектакль шел до 2006 года.
Главным героем постановки является граф Ричард Уорик, губернатор Бостона, который безнадежно влюблен в супругу своего ближайшего помощника Амелию. По сюжету, неизвестные заговорщики строят козни против графа — ему удается избежать гибели, но смерть, по предсказанию гадалки, все же подстерегает его от того, кто первым пожмет ему руку на балу. Роли в опере ГАБТа исполняют итальянец Джорджио Берруджи, Владимир Стоянов и Надя Крастева (Болгария), Олег Долгов, Игорь Головатенко, Анна Нечаева, Оксана Дыка.
Кино
В Москве открылся юбилейный Московский международный кинофестиваль, поэтому выходные могут стать прекрасным временем, чтобы ознакомиться с новинками мирового кинематографа. В субботу в кинотеатре "Октябрь" покажут конкурсный фильм из Новой Зеландии под названием "Заблудшие" о встрече бывшего заключенного и пациентки психиатрической клиники, четырехчасовую картину известного филлипинского режиссера Лав Диаса "Время чудовищ", ленту "Неаполь под пеленой" Ферзана Оспетека, ставшего председателем жюри в этом году, и многие другие.
Концерты
Певица Валерия, несколько дней назад отметившая 50-летие, дает масштабный двухдневный концерт в Crocus City Hall в пятницу и субботу. Артистка начала свой творческий путь еще в начале 1990-х, и с тех пор ее дискография значительно пополнилась. На сцене Крокуса Валерия представит новую программу "К солнцу", объединившую ее старые и новые композиции.
Вспомнить беззаботную юность всем желающим помогут Сергей Жуков и группа "Руки вверх!", которые в очередной раз соберут "Олимпийский". В субботу и воскресенье со сцены прозвучат их главные хиты "Крошка моя", "Алешка", "Он тебя целует" и другие.