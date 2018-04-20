Любовь Толкалина восхитилась талантом участницы конкурса "Ты супер!"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Актриса Любовь Толкалина поучаствовала в съемках международного вокального консурса "Ты супер!".

Толкалина приехала на съемочную площадку, чтобы поддержать 15-летнюю конкурсантку Малику Рыбину из хакасского села Фыркал, пробившуюся в четвертьфинал проекта. Девушка серьезно занимается вокалом уже десять лет. Ее творческий дебют состоялся на сцене сельского Дома культуры.

Сейчас юная участница проекта хочет получить высшее музыкальное образование и стать популярной эстрадной певицей. Музыка — не единственное увлечение певицы, она также любит баскетбол, танцы и кино. Любовь Толкалина — одна из ее любимых актрис. По сложившейся с первого сезона шоу традиции звездная гостья проекта навестила конкурсантку и подарила ей фарфоровый набор, расписанный цитатами французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

"Я уверена, что у тебя есть дар, и с его помощью ты сможешь заявить о себе. Хочу привести тебе цитату де Сент-Экзюпери: "Ты — это твои поступки". Своим голосом ты можешь делать добрые дела. Для меня большая радость, честь и удовольствие быть сегодня здесь. Ты должна стать очень хорошей певицей, иначе ты предашь саму себя, мы не должны этого допустить!" — сказала Толкалина.

Певица Малика Рыбина на съемках проекта "Ты супер!" Певица Малика Рыбина на съемках проекта "Ты супер!"

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Очередной выпуск проекта зрители НТВ смогут увидеть в субботу, 21 апреля, в 20:00.