Михалков поблагодарил коллег из Британии за приезд на ММКФ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Тамара Ходова. Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков поблагодарил коллег из Великобритании, что они приехали в российскую столицу, "не побоявшись быть отравленными".
В конкурсной программе ММКФ участвуют 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представят три фильма — "Ню", "Спитак" и "Царь-птица".
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.