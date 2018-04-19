Михалков рассказал о "зависти" к Вайнштейну

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) хотел дать американскому продюсеру Харви Вайнштейну приз за вклад в мировой кинематограф, рассказал президент ММКФ Никита Михалков на пресс-конференции в четверг.

"Мы за вклад в мировое кино хотели три месяца назад дать приз Харви Вайнштейну, уж если говорить о вкладе в кино, а не другое — у него 100 номинаций на "Оскар", но решили, что не стоит, хотя я бы это сделал", — сказал со смехом Михалков.

Отвечая на вопрос о голливудском скандале, Михалков сказал, что "Вайнштейну он может только позавидовать".

"Я ему могу только позавидовать, когда тебя, не обладающего внешностью Ален Делона, любят такие красивые женщины… Но все вместе — это порнография, я этого не приемлю", — добавил Михалков.

ММКФ пройдет в столице с 19 по 26 апреля.

Харви Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре прошлого года материалы о его распущенном сексуальном поведении.

После этого более 80 женщин обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявил о домогательствах со стороны Вайнштейна, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.