Политическая обстановка не навредила ММКФ, заявил Михалков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Иностранные кинематографисты не отказывались принимать участие в Московском международном кинофестивале (ММКФ), напряженная международная обстановка его не коснулась, сообщил на пресс-конференции в четверг президент ММКФ Никита Михалков.

"Давления, что мы вам не дадим фильмы, потому что вы русские, не было. Мир кино все-таки еще удерживает какие-то приличия, но, безусловно, нам надо мобилизоваться, чтобы удерживать фестиваль", — сказал Михалков.

Президент отметил, что на ММКФ увеличилось количество мировых премьер и специальных программ.

"Программа "Фильмы, которых здесь не было" довольно провокационная. Фестивальным фильмам не требуется прокатное удостоверение, конечно будут провокационные картины. Программа "Время женщин" может быть очень интересной, я думаю, время матриархата не за горами, все больше картин высокого класса делается женщинами-режиссерами, это знаковая тенденция", — добавил Михалков.

В конкурсной программе ММКФ участвуют 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представят три фильма: "Ню" и "Царь-птица" и "Спитак".

В жюри конкурса вошли российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь"), американский актер Джон Сэвидж, ("Твин Пикс", "Движение вверх"), китайский режиссер Лян Цяо, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко ("Цезарь должен умереть", Чудеса").

ММКФ откроется в четверг вечером в столичном театре "Россия" и продлится до 26 апреля

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.