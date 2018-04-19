Политическая обстановка не навредила ММКФ, заявил Михалков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Иностранные кинематографисты не отказывались принимать участие в Московском международном кинофестивале (ММКФ), напряженная международная обстановка его не коснулась, сообщил на пресс-конференции в четверг президент ММКФ Никита Михалков.
Президент отметил, что на ММКФ увеличилось количество мировых премьер и специальных программ.
"Программа "Фильмы, которых здесь не было" довольно провокационная. Фестивальным фильмам не требуется прокатное удостоверение, конечно будут провокационные картины. Программа "Время женщин" может быть очень интересной, я думаю, время матриархата не за горами, все больше картин высокого класса делается женщинами-режиссерами, это знаковая тенденция", — добавил Михалков.
В конкурсной программе ММКФ участвуют 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представят три фильма: "Ню" и "Царь-птица" и "Спитак".
ММКФ откроется в четверг вечером в столичном театре "Россия" и продлится до 26 апреля
Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.