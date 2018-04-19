Умер актер из фильма "На игле"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британский актер, теле- и радиоведущий Дейл Уинтон скончался на 63-м году жизни, передает Evening Standart.

Как сообщил агент артиста Джен Кеннеди, Уинтон умер в среду у себя дома.

"Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим проявить уважение к частной жизни семьи в это скорбное время", — говорится в заявлении Кеннеди.

Причины смерти актера пока неизвестны.

Дейл Уинтон начал свою карьеру в Лондоне в качестве диджея, став позднее теле- и радиоведущим.

Кроме того, Уинтон снимался в британских сериалах и фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль ведущего ТВ-шоу в картине Дэнни Бойла "На игле".