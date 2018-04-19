Заместитель министра культуры назвал "Бенуа де ла данс" выдающимся проектом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс", который пройдет 5 и 6 июня в Москве на исторической сцене Большого театра, является выдающимся проектом, имеющим высокий авторитет в мире балета, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра культуры Александр Журавский.

Международный приз "Бенуа де ла данс" присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

"Фестиваль "Бенуа де ла данс" всегда проходит на самом высоком уровне, недаром его называют "Балетным Оскаром", — сказал Журавский.

Пятого июня состоится гала-концерт номинантов приза "Бенуа де ла данс"-2018 и церемония награждения победителей. Уже известен лауреат почетного приза "За жизнь в искусстве" — это выдающаяся танцовщица Наталия Макарова. Также приз вручат не менее известной балерине Сильви Гиллем, удостоенной этой награды в 2015 году.

Всего в списке номинантов на приз "Бенуа де ла данс" танцовщики 13 ведущих балетных компаний. В концерте примут участие прима-балерина Берлинского государственного балета Полина Семионова и прима-балерина Балета Сан- Франциско Мария Кочеткова. Вместе с Себастьяном Клоборгом Кочеткова представит дуэт, который Дэвид Доусон поставил специально для фестиваля.

Во второй вечер под названием "Петипа посвящается. Классика глазами современных хореографов", будет представлена классика — традиционные фрагменты из балетов Петипа и уже существующие неоклассические версии.

Готовятся также и мировые премьеры: Дрю Джакоби ставит для себя сюиту Фей из Пролога "Спящей красавицы", Иван Васильев покажет фрагмент из"Фауста", Игоне де Йон и Даниэль Камарго готовят дуэт и "Проделок Амура" на музыку Александра Глазунова постановке своего же коллеги из Национального балета Нидерландов Реми Вортмейера. Премьеры Мариинского театра Виктория Терешкина и Ксандер Париш представят "Па де Петипа". Этот номер для них ставит Ксения Зверева. Наталия Осипова и Джейсон Киттельбергер покажут фрагмент из "Щелкунчика" Сиди Ларби Шеркауи. Это новая работа для танцовщиков.

Жюри конкурса возглавит выдающийся российский хореограф Юрий Григорович. В жюри войдут этуаль Парижской оперы и худрук балет Римской оперы Элеонора Аббаньято, директор Фестиваля Холланд-Данс Самюэль Вюрстен, худрук Шведского Королевского балета Никола ле Риш, худрук Австралийского балета Дэвид Макаллистер, прима-балерина и худрук Английского национального балета Тамара Рохо, худрук Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман, экс-прима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро Нора Эстевес.