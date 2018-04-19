Заместитель министра культуры назвал "Бенуа де ла данс" выдающимся проектом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс", который пройдет 5 и 6 июня в Москве на исторической сцене Большого театра, является выдающимся проектом, имеющим высокий авторитет в мире балета, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра культуры Александр Журавский.
"Фестиваль "Бенуа де ла данс" всегда проходит на самом высоком уровне, недаром его называют "Балетным Оскаром", — сказал Журавский.
Пятого июня состоится гала-концерт номинантов приза "Бенуа де ла данс"-2018 и церемония награждения победителей. Уже известен лауреат почетного приза "За жизнь в искусстве" — это выдающаяся танцовщица Наталия Макарова. Также приз вручат не менее известной балерине Сильви Гиллем, удостоенной этой награды в 2015 году.
Всего в списке номинантов на приз "Бенуа де ла данс" танцовщики 13 ведущих балетных компаний. В концерте примут участие прима-балерина Берлинского государственного балета Полина Семионова и прима-балерина Балета Сан- Франциско Мария Кочеткова. Вместе с Себастьяном Клоборгом Кочеткова представит дуэт, который Дэвид Доусон поставил специально для фестиваля.
Во второй вечер под названием "Петипа посвящается. Классика глазами современных хореографов", будет представлена классика — традиционные фрагменты из балетов Петипа и уже существующие неоклассические версии.
Жюри конкурса возглавит выдающийся российский хореограф Юрий Григорович. В жюри войдут этуаль Парижской оперы и худрук балет Римской оперы Элеонора Аббаньято, директор Фестиваля Холланд-Данс Самюэль Вюрстен, худрук Шведского Королевского балета Никола ле Риш, худрук Австралийского балета Дэвид Макаллистер, прима-балерина и худрук Английского национального балета Тамара Рохо, худрук Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман, экс-прима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро Нора Эстевес.